Auch Dornbirn hat an der Krise zu knabbern

Klares Signal an heimische Unternehmen

Für das laufende Jahr lautet das Motto „Durch die Krise durchtauchen“. Dafür will man ordentlich Geld in die Hand nehmen: Über 42 Millionen Euro sind im aktuellen Haushalt für Investitionen eingeplant, damit soll auch ein klares Signal an die heimischen Unternehmen gesendet werden. Dass der Schuldenstand nach „fetten Jahren“ wieder ansteigen wird, hält Kaufmann angesichts der hohen städtischen Vermögenswerte für verkraftbar. Große Sorgen um die Messestadt braucht man sich nicht zu machen: Der aktuelle Schuldenstand beläuft sich auf 185 Millionen Euro, demgegenüber stehen Vermögenswerte von 641 Million Euro.