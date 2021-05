Gereimtes über Happiness und falsche Viecher

Würden sie nicht länger drum herum reden: Worum geht es?

Auf diesem Album wird darüber gesungen, was er so und sie so sieht, was ein falsches Viech ist oder dass Happiness längst zum Business wurde. Uns ist aufgefallen, dass die Leute zwar weit sind, aber leider nicht weiter. Es folgt gereimtes Gelaber über Kredit und Schulden. Darüber hinaus geht es drum, dass die Realität zu real ist und dass sich letztlich niemand in die Hose zu machen braucht.