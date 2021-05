Fahrzeugteile führten Polizei zu Unfall-Lenker

Die am Unfallort zurückgebliebenen Fahrzeugteile konnten durch Ermittlungen einer bestimmten Automarke und einem Fahrzeugmodell eines bestimmten Bauzeitraums zugeordnet werden, heißt es in der Polizeimeldung. Nach einigen Kontrollen konnte auch der Zulassungsbesitzer identifiziert werden: Das Unfallfahrzeug war bereits in der Werkstatt als die Polizisten es ausfindig machten. Trotz der klaren Spurenlage leugnet der Autobesitzer jede Beteiligung an dem Unfall. Er wird laut Polizei wegen Fahrerflucht angezeigt.