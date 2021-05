Forschen für den Arbeitsmarkt

Name wird heute verlautbart

Die Entscheidung ist noch nicht offiziell. Hinter vorgehaltener Hand war von einigen namhaften Experten die Rede. Vieles spricht für Physiker Werner Gruber. Der Direktor des Planetariums der Stadt Wien gilt nicht nur als Forscher ersten Ranges, er ist auch ein „Marketinggenie“ der Wissenschaft. Einer breiten Öffentlichkeit ist Gruber durch die originellen „Science Busters“ im TV bekannt. Im Büro des Landeshauptmannes will man die Personalentscheidung nicht bestätigen: „Die Präsentation erfolgt heute.“ Nur so viel wurde verraten: „Der neue Koordinator wird eine Persönlichkeit sein, die ein prominentes Aushängeschild für das Thema Forschung im Burgenland darstellt.“ An den Wissenschafter im Landhaus sind große wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Erwartungen geknüpft.