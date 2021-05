ÖH will an Kepler-Uni eine starke Stimme sein

„Wir sind die Stimme der Studierenden“, beschreibt Mario Hofer, der Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an der JKU in Linz, in Kürzestform die Rolle dieser Interessensvertretung. 21.586 Studentinnen und Studenten der Linzer Kepler-Uni haben von 18. bis 20. Mai die Chance, diese ihre Stimme mit möglichst viel Stärke auszustatten und werden entsprechend umworben (siehe Karikatur). Denn bisher – alle zwei Jahre wird gewählt – „verhungerte“ die Wahlbeteiligung meistens bei oder unter einem Viertel. Bei der ÖH-Wahl 2019 an der JKU betrug sie 25,82 Prozent; 2017 waren es bloß 21,52 Prozent. Setzt sich dieser Aufwärtstrend fort?