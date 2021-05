Studie zeigt: Jeder Dritte meidet jetzt WhatsApp

Andere Regeln in Europa, Datenschützer greift durch

Facebook und WhatsApp betonten bei der Bekanntgabe der neuen Nutzungsbedingungen, dass diese für Nutzer in Europa nichts ändern. Es gebe „keine Änderungen an den Praktiken der Datenweitergabe von WhatsApp in der europäischen Region (einschließlich Großbritannien), die sich aus den aktualisierten Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie ergeben“, so WhatsApp. Die Zustimmung der User in Europa will man freilich trotzdem.