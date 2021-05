Kleiner Grenzverkehr doch nicht möglich

Für den kleinen Grenzverkehr gilt: Nur auf bayerischer Seite ist mit heute 0.00 Uhr eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten, nach der Personen, die sich bis zu 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in den Freistaat Bayern einreisen, von der Quarantänepflicht ausgenommen sind. In Österreich gibt es derzeit noch keine Änderungen.