Jagd-Affäre: Bären-Trophäe bleibt in Rumänien

Endgültige Aufklärung hatte man sich in der Jagd-Affäre rund um den in Rumänien erlegten Bären am Dienstag vom Ministerium erwartet - was da an Statements kam, war aber, regionalen Medien zufolge, vage. Ein Bär ist zweifellos geschossen worden; welcher, bleibt fraglich. Die Trophäe darf nicht außer Landes.