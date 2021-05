Jetzt äußert sich Emanuel von und zu Liechtenstein

Zur Vorgeschichte: Bären sind auch in Rumänien geschützt. Für ein Problemtier, das in einem Dorf angeblich Schaden angerichtet hat, wurde aber eine Sondergenehmigung zum Abschuss erteilt. Rumänischen Medien zufolge soll der oststeirische Besitzer der Riegersburg 7000 Euro hingeblättert haben. Zur genauen Summe äußert sich dieser nicht und meint lediglich: „Die bezahlten Gebühren werden meines Wissens vorrangig in Schutzprogramme investiert für Bären und für die Menschen, die mit ihnen leben.“