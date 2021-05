Ab 20.30 Uhr LIVE: Austria Wien gegen Hartberg

Wer bei den Wienern am Dienstag an der Seitenlinie stehen wird, ist noch unklar. Der zuletzt mit dem Coronavirus infizierte Stöger konnte sich am Montagnachmittag „freitesten“. Beim Medientermin vor der Partie war Jochen Fallmann dabei. Der schon in Altach hauptverantwortliche Assistenzcoach erwartete nach der Vorstellung beim 1:2 in Altach „eine Reaktion der Mannschaft“. „Wir gehen immer ins Spiel rein, um es zu gewinnen, morgen ist die Ausgangslage noch ein Stück klarer“, meinte Fallmann mit Blick auf die Tabelle. Das Play-off-Duell Siebenter gegen Achter wird in einem Spiel entschieden, am 24. Mai dürfen beim Heimteam auch Zuschauer ins Stadion.