Ab 18.30 Uhr LIVE: St. Pölten gegen Altach

Altachs Damir Canadi wollte die Situation in Niederösterreich nicht näher kommentieren. „St. Pölten wittert die letzte Chance, in der Liga zu bleiben. Darauf müssen wir uns einstellen“, meinte der Wiener. Beim 2:1 gegen die Austria habe sein Team auch unter Druck „abgeliefert“ und nun die große Chance, alles klar zu machen. „Wir haben es in der eigenen Hand. Auch wenn das morgen nicht klappen sollte, was wir nicht hoffen, haben wir es immer noch in der eigenen Hand. Wir haben jetzt drei Matchbälle und wollen natürlich den ersten nutzen“, sagte Canadi.