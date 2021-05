Hohe Investitionen in Infrastruktur des Landes

„Wir wollen uns aus der Krise rausinvestieren“, erklärt Baulandesrat Heinrich Dorner. So werden alleine in sieben Landesstraßenprojekte rund 1,9 Millionen Euro investiert. Konkret wird etwa die Kreuzung B 50/Bahnstraße in Eisenstadt zu einer Kreuzung mit Verkehrslichtsignalanlage umgebaut. Hierfür betragen die Kosten 332.000 Euro.