Neues Zuhause für die Biber des Alpenzoos

Erinnert an natürlichen Lebensraum

Verändert hat sich das Ende April durch den Umbau, den die „Freunde des Alpenzoo“ finanziert haben. Eine Spezialfirma hat die Höhle und das Becken so umgestaltet, dass sie an den natürlichen Lebensraum der Biber erinnern. So wurde die gesamte Anlage mit Kunstfels verkleidet, an neuen Futterstationen können die Nager an frischen Weidenzweigen knabbern, zwei künstliche Bäume flankieren den Eingang zur Biberhöhle.