Dieser Beautytrend geht gerade auf TikTok viral

TikTok hat sich im Jahr 2021 zu einer äußerst beliebten Plattform entwickelt. Nicht zuletzt, weil dort auch sehr viele Videos kursieren, in denen Mode-, Beauty- und andere Lifestyleprodukte empfohlen werden. Was Influencer testen und weiterempfehlen, wird zum Trend. Vor allem Produkte für die Schönheit entwickeln sich so sehr schnell zu Bestsellern.