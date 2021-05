Zweiter Tag in Folge unter 1000 Neuinfektionen

Die Zahl der neuen Corona-Fälle liegt den zweiten Tag in Folge im dreistelligen Bereich: So sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich 870 Neuinfektionen verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es noch 1394 neue Corona-Fälle. Die Zahl der Covid-Patienten, die im Spital behandelt werden müssen, ist zudem weiter rückläufig.