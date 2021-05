Vorarlberg knackte eine traurige Marke

Bis Dienstag (Stand: 0 Uhr) wurden in Vorarlberg 29.393 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen seit 1. Mai stark rückläufig ist und auch immer mehr Menschen geimpft werden, wurde am Montag eine traurige Marke erreicht: Zwei weitere Todesfälle schraubte die Gesamtzahl der in Vorarlberg mit oder an Corona Verstorbenen auf exakt 300.