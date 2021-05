Auch heuer: Strandurlaub mit sehr viel Abstand

Strandspaziergänge, Meeresrauschen und Sonnenbaden - das Warten auf den langersehnten Urlaub am Meer hat bald ein Ende. Die italienische Regierung hat für die heurige Sommersaison in der Region Venetien nun klare Corona-Regeln erlassen. So gilt in den bei Kärntnern beliebten Badeorten an der Adria - wie Jesolo, Caorle oder Lignano - die Bestimmung, dass pro Sonnenschirm bzw. Liegeplatz eine Fläche von mindestens zwölf Quadratmetern eingehalten werden muss.