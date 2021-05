Mit Selbst-Tests zum Gastro-Start

Einen Bedarf von rund 750.000 Schnelltests pro Woche erwartet sich das Land Salzburg von der geplanten Gastro-Öffnung am 19. Mai. Um den zu decken, werden ab Dienstag alle bisherigen Test-Stationen auf beaufsichtigte Schnelltests umgestellt. Zudem sollen wieder einmal die Gemeinden eingebunden werden: Ab 16. beziehungsweise 17. Mai wird es zusätzlich zu den ständigen Teststationen beaufsichtigte Tests in den Gemeinden geben, wurden die Bürgermeister bei einem Gespräch am Freitag von Landeshauptmann Wilfried Haslauer informiert.