Steirerin nach Wanderunfall ins Spital geflogen

Die Frau aus dem Bezirk Murau war bereits am frühen Morgen mit ihrem Mann (52) zum Weißeck (1743 Meter) aufgebrochen. Auf dem Retourweg, kurz vor 10 Uhr, kam sie zu Sturz. Dabei zog sich die Obersteirerin sich eine Verletzung am Unterarm zu. Der Rettungshubschrauber Christophorus 14 transportierte die Verletzte in das LKH Judenburg.