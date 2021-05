Auch diesem Sturm wird die Riegersburg trotzen

„Hätten nie gedacht, dass er Bären schießt“

Fest steht: Der Prinz ist beliebt im Ort. „Wir hätten uns aber nie von ihm gedacht, dass er Bären schießt, so etwas ist schon erschütternd“, sagt ein Einwohner. Genannt werden will er nicht, aufs Bild auch nicht. „Sehr, sehr heikel, das Ganze“, sagt er. So wie andere im Ort. Der Schatten der Burg ist möglicherweise lang. David Gölles, Inhaber des „Ruotkers“, spezialisiert auf Whiskey, Gin und Rum, hat kein Problem damit, sich offen zu äußern, „da ich Vegetarier bin und in der Jagd vollkommen unbeleckt“, so der ru(h)mreiche Unternehmer. „Ich hab jetzt zum ersten Mal gehört, dass man sich Abschüsse im Ausland kaufen kann. Ich hab die Jagd bislang immer als Hegen und Pflegen eingestuft.“