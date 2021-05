Jagd-Affäre um Prinz: Viele Fragen bleiben offen

Wie funktionieren in der Pandemie Jagdausflüge?

Auch ein interessanter Aspekt. Der Abschuss passierte am 13. März in Zeiten des Lockdowns, wo man bekanntlich angehalten war, nur nötigste Wege zu machen. Laut Auskunft der Botschaft sind für jede Einreise nach Rumänien zehn Tage Quarantäne Pflicht.