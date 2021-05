Bursche nach Drogenkauf gleich zweimal ausgeraubt

Mit dem Geständnis, mit zwei Bekannten in St.Pölten Drogen gekauft zu haben, meldete sich ein 21-jähriger Tschetschene bei der Polizei in Krems. Im Zug habe ihm ein Rumäne 2 Gramm Amphetamin abgenommen und ihm zudem einen Tritt ins Gesicht verpasst. Nach der Ankunft sei er einem Russen in die Hände gefallen, der das übrige Rauschgift haben wollte. „Dabei soll der Täter das Opfer zu Boden geworfen haben und mit dem Fuß auf den Brustkorb gestiegen sein“, berichtet ein Ermittler. Drogen und Geld waren schließlich weg.