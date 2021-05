Stadtchefs fordern: Keine Limits mehr in Heimen

Laut der derzeit bestehenden Regelung sind in Seniorenheimen wöchentlich nur vier Besuche mit höchstens zwei Personen erlaubt. Ab 19. Mai kündigt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) Lockerungen an. Der Besuch einer Person pro Tag soll möglich sein. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) fordert, einen Schritt weiter zu gehen: „Das zahlenmäßige Tageslimit gehört generell gestrichen“, so das Stadtoberhaupt.