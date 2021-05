Drama in Kufstein: Tote lag 21 Tage in Wohnung

Sohn kann noch immer nicht befragt werden

Was es mit der Krankheit, die in der Todesanzeige angeführt ist, auf sich hat, weiß die Polizei offenbar nicht. Ungelöst bleibt auch, was mit dem 50-jährigen Sohn ist. Lebte er drei Wochen neben der toten Mutter? „Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte er noch nicht befragt werden“, sagt Tersch. Der Fall bleibt also weiterhin mysteriös...