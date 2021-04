Leiche entdeckt: Lebte Sohn neben toter Mutter?

Ein tragischer Fall beschäftigt derzeit die Polizei im Tiroler Unterland: Bereits am Montag wurde in einer Wohnung in Kufstein eine tote Frau entdeckt. Es dürfte sich dabei um die 79-jährige Bewohnerin handeln, die offenbar schon vor längerer Zeit verstorben war. Die Todesursache ist noch unklar. Besonders schlimm: In der Wohnung trafen die Beamten auf einen 50-jährigen Mann, der vermutlich der Sohn der Toten ist. Befragt werden konnte er aus gesundheitlichen Gründen noch nicht.