Hypo Meeting Götzis: Kein Österreicher dabei!

Nicht nur die österreichische Elite – darunter Ivona Dadic, Verena Preiner, Sarah Lagger und Dominik Distelberger – verzichetet auf eine Teilnahme am Traditions-Meeting in Götzis. Auch der belgische Top-Star Nafissatou Thiam (kein Wettkampf-Start mehr vor Olympia) und die Engländerin Katarina Johnson-Thompson (verletzt) gaben den Meeting-Verantwortlichen nun einen Korb. Die Gründe der Athleten nicht am Mehrkampf-Meeting in Götzis teilzunehmen wurden seitens der Trainer und Athleten wie folgt kommuniziert: