„Chiara weiß ganz genau, was sie kann“

Am 29. und 30 Mai steigt in Götzis das legendäre Hypo Mehrkampfmeeting. So wie es aktuell aussieht, erstmals seit 13 Jahren ohne österreichische Beteiligung. Während die heimischen Topstars „verhindert“ sind, scheinen Vorarlbergshoffnungen derzeit noch nicht auf dem notwendigen Leistungslevel angekommen zu sein.