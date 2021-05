Zusammenleben trotz Quarantäne: Keine Strafen!

Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor hatte letztes Jahr angenommen, dass Lebenspartner in Haushalten, in denen eine Person mit dem Coronavirus infiziert und deshalb in Quarantäne ist, den Mindestabstand nicht einhalten würden. Deshalb gab es mehrere Strafverfügungen, die je 300 Euro Strafe vorsahen. Die Daten dafür kamen übrigens aus der Kontaktverfolgung. Alle Verfahren wurden aber eingestellt.