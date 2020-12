Covid-Infektion: 300 Euro Strafe für Zusammenleben

Zwei Personen sind im gleichen Haushalt gemeldet, eine erkrankt an Corona und muss in häusliche Absonderung. Durch das Contact Tracing wird die zweite Person kontaktiert und befragt, wann sie zum letzten Mal Kontakt mit dem oder der Infizierten hatte. Geschieht dieser Kontakt - wegen des gemeinsamen Haushaltes - in der Zeit der verordneten Quarantäne, wird eine Strafverfügung verschickt.