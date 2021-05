Mehrere Tote bei gewalttätigen Demos in Kolumbien

Tote bei Zusammenstößen in Cali

Bisher waren besonders die Proteste in Cali am Montag von Gewalt überschattet gewesen. Bürgermeister Jorge Ivan Ospina bestätigte am Dienstag, dass es fünf Tote und 33 Verletzte gegeben habe. UN und EU zeigten sich alarmiert wegen Berichten über exzessive Polizeigewalt. Die nationale Ombudsstelle hatte am Montag eine Untersuchung von bis dahin 19 Todesfällen während der Protesttage gefordert.