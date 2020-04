Corona-Krise beschleunigt „Entwöhnung“ vom Bargeld

Waren deutsche - ebenso wie österreichische - Konsumenten im europäischen Vergleich bisher stets zurückhaltend was Kartenzahlungen sowie das Bezahlen mit kontaktlosen Methoden und Bezahldiensten anging, erwartet die internationalen Strategieberatung Oliver Wyman in den nächsten Jahren hier eine deutliche Veränderung. In einem Referenzszenario kommt sie zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Barzahlungen bis 2025 um 20 Prozentpunkte auf 32 Prozent abfallen wird.