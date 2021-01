Bankomatkarten glühten 2020 mehr denn je

Rekord bei Bankomatkarten-Transaktionen in Österreich

Rechnet man die Bankomatnutzung ausländischer Karteninhaber in Österreich hinzu, wurden - den Angaben zufolge erstmals in der Geschichte der österreichischen Bankomatkarten - mehr als 1,2 Milliarden Transaktionen im Volumen von 58,3 Milliarden Euro im Auftrag der Banken über die PSA abgewickelt. Die Gesamtsumme betrug 58,3 Milliarden Euro. Es kam also ebenfalls zu mehr Bewegungen (2019: eine Milliarde) und weniger Volumen (2019: 61,5 Milliarden Euro).