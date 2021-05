Frau aus Mali brachte gesunde Neunlinge zur Welt

Eine Frau aus Mali hat am Dienstag in der marokkanischen Hauptstadt Rabat gesunde Neunlinge zur Welt gebracht. Die behandelnden Ärzte in Marokko staunten bei der Geburt wohl nicht schlecht, weil die 25-jährige Halima Cisse sogar zwei Babys mehr im Mutterleib trug als zunächst angenommen - auf Ultraschallbildern waren zunächst „nur“ sieben Babys erkannt worden. Wegen des äußerst seltenen Falls schaltete sich sogar die Regierungsspitze aus Mali ein, die Cisse zur besseren medizinischen Versorgung nach Marokko flog.