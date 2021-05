Grand Prix von Monaco vor tausenden Zuschauern

Der Formel-1-Grand-Prix von Monaco findet am 23. Mai vor 7.500 Zuschauern statt. Die Besucher des Rennens werden sich einem Corona-Test unterziehen müssen. Soviel Publikum war bisher bei keinem Grand Prix in diesem Jahr zugelassen. Zum Saisonauftakt in Bahrain hatten einige geimpfte oder genesene Zuschauer Zugang.