Regionalliga Mitte abgebrochen

Das war‘s für diese Saison mit der Regionalliga Mitte. Es gibt keine Nachtragsspiele mehr und demnach wird die Meisterschaft auch nicht gewertet. „Das bedeutet, dass es keinen Meister, keinen Aufsteiger und keine Absteiger gibt“, erklärt Kärntens Vertreter in der Paritätischen Kommission, Silvo Kumer. Einziger Aufsteiger in die nächste Saison auf 17 Teams aufgestockte „Mitte“ ist Kärntner-Liga-Meister Treibach. Auch die Ostliga wurde ohne Wertung abgebrochen. Somit gibt’s in der 2. Liga keinen Absteiger!