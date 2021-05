Österreichs Soldaten kehren noch im Sommer heim

Experten befürchten nach dem Abzug eine Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht in Afghanistan. Die Taliban erklärten am Samstag, sie hielten sich eine Reaktion auf den verspäteten Abzug offen. Da der Abzug ausländischer Streitkräfte nicht - wie mit der Regierung von Biden-Vorgänger Donald Trump im USA-Taliban-Abkommen vereinbart - zum 1. Mai abgeschlossen worden sei, habe dieser „Verstoß“ ihnen „im Prinzip den Weg geebnet, jegliche Gegenmaßnahme“ gegen die internationalen Truppen zu ergreifen, die man für angemessen halte, postete der Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid am Samstag auf Twitter.