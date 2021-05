Note „Sehr gut“ für das Burgenland

Die Zahlen beweisen es: Das Burgenland stemmt sich erfolgreich gegen die Krise. Im Bundesländervergleich hat das Burgenland einmal mehr die Nase vorne. So konnte ein Beschäftigungsplus von 3,2 Prozent und österreichweit der geringste Rückgang beim Wirtschaftswachstum verzeichnet werden. So konnten etwa durch vorgezogene Investitionen in Bauprojekte Arbeitsplätze gesichert und die Wirtschaft angekurbelt werden.