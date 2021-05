Handball: ÖHB-Männer für EM 2022 qualifiziert

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat sich für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei qualifiziert. Die Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic setzte sich am Sonntag in Graz gegen Bosnien-Herzegowina mit 27:23 (15:11) durch. Es wird die Teilnahme am neunten Männer-Großereignis seit 2010. Erst im April hatten sich die ÖHB-Frauen für die WM im Dezember in Spanien qualifiziert.