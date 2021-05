Jugend-Gruppe kreidet sexuelle Belästigung an

Betroffene wenden sich meistens über soziale Medien an die 20-Jährige und schildern so ihre Erfahrungen. Genau an der Stelle, wo die sexuelle Belästigung stattfand, schreibt Katarina mit Kreide den Spruch auf die Straße. Um die Zitate mit der Öffentlichkeit zu teilen, fotografiert die junge Frau die Stelle und lädt das Bild unter dem Hashtag #Stopptsexuellebelästigung auf Instagram hoch.