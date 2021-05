Linzer Ärzte sind für Max (4) „Engel ohne Flügel“

Bester Chirurg Europas in Linz

In seiner ersten Lebenswoche bekam Max einen Aortenklappenersatz: „Das ist eine komplexe Operation bei Neugeborenen. Wir haben aber mit Primar Mair den besten Chirurgen Europas wenn’s um solche Fälle geht“, so Tulzer. Insgesamt drei Herzklappen wurden dem kleinen Kämpfer ersetzt. Mittlerweile ist Max vier Jahre alt, vergangene Woche wurden zwei Klappen ausgetauscht, weil sie nicht mitwachsen.