Innsbruck nach 2:0 bei Rapid II wieder Vierter

FC Wacker Innsbruck hat sich am Sonntag die Pole Position unter den Aufstiegsaspiranten der zweiten Liga zurückgeholt. Die Tiroler gewannen ihr Auswärtsspiel der 26. Runde gegen Rapid II 2:0 (2:0), die Tore erzielten Marco Holz per Kopf (12.) und Ronivaldo (22.). Oliver Strunz verschoss für die in der zweiten Hälfte chancenreicheren Hütteldorfer einen Foulelfmeter (95.). Die Gäste beendeten die Partie nach einem Ausschluss von Verteidiger Florian Kopp nur zu zehnt.