Promi-Wirt Martin Ho kocht beim Naschmarkt auf

Im ehemaligen Verkehrsbüro-Gebäude am Wiener Naschmarkt, das später jahrelang der Novomatic gehört hat, wird künftig die Dots Group des Szenegastronomen Martin Ho kochen. Das erklärte der neue Eigentümer des Objekts, der Projektentwickler LNR Development, am Samstag in einer Aussendung. Für rund 25 Millionen Euro hatte der Glücksspielkonzern Novomatic sein „Forum“-Gebäude an LNR verkauft.