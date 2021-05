Online-Aufmarsch der SPÖ mit Pflegepaket

Ausbildungsplätze in der Pflege verdoppeln

Im Mittelpunkt steht dabei die Pflege: Österreich leide unter Rekordarbeitslosigkeit, „gleichzeitig fehlen bis zu 80.000 Pflegekräfte“, sagt Rendi-Wagner. In einem fünf Punkte umfassenden Pflegepakt der SPÖ wird unter anderem eine „Personaloffensive“ verlangt: Die Ausbildungsplätze für Pflegekräfte gehörten ihrer Ansicht nach verdoppelt, sagt Rendi-Wagner. Zudem müsse die Ausbildung überall kostenlos sein - und mehr noch: Die SPÖ will Berufsumsteigern „den roten Teppich ausrollen“, wie sie es in ihrem Konzept formuliert. Arbeitslose etwa sollen, wenn sie in die Pflege wechseln, während der Ausbildung 500 Euro zusätzlich bekommen. Außerdem fordert die SPÖ, dass Pfleger mit 60 Jahren in Schwerstarbeiterpension gehen können. Und vor allem müsse „bis spätestens Ende Juni“ ein Corona-Tausender für die in der Krise so geforderten Pflegekräfte überwiesen werden. „Denn Klatschen“, so Rendi-Wagner, „ist zu wenig“.