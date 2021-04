Öffnung naht, aber: Ab wann gilt man als geimpft?

Am 19. Mai öffnen in Österreich endlich wieder die Lokale, Veranstaltungen dürfen Besucher unterhalten. Ab diesem Zeitpunkt wird es wieder möglich sein, ein unter Pandemie-Umständen halbwegs normales gesellschaftliches Leben zu führen. Voraussetzung dafür ist der sogenannte Grüne Pass, der vor seiner EU-weiten Einführung in Österreich mittels Zettelwirtschaft funktionieren soll. Ein Knackpunkt bei der Einteilung in geimpft, getestet und genesen ist aber noch, ab wann man als geimpft gilt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat dies am Freitag präzisiert.