Wo bald der Zug in Innsbruck stehen bleibt

Zwei 220 Meter lange Bahnsteige, zwei Lifte, 1000 Quadratmeter Glasfassade und 300 Meter Lärmschutzwände um zehn Millionen Euro: Die neue S-Bahnhaltestelle Innsbruck Messe hat es in sich. „Wir schaffen das Verbindungsstück zwischen der ÖBB-Trasse durch die Stadt und dem städtischen Nahverkehr“, sagt BM Georg Willi. Die Menschen denken bei der Mobilität die Schiene noch zu wenig mit. Neue bzw. verbesserte Haltestellen eben in der Bogenmeile, am Westbahnhof, beim Wifi, in Hötting, Kranebitten sowie Thaur/Hall sollen das ändern.