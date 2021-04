Ein Ausblick über das Rheintal bis zum Bodensee

Steinadler, Spechte und Eichhörnchen

Im Naturschutzgebiet „Hohe Kugel - Hoher Freschen - Mellental“ können mit etwas Glück unter anderem Steinadler oder seltene Spechtarten gesichtet werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Fernglas einzupacken, denn schon auf der Strecke durch den Wald bietet sich die Gelegenheit, Vögel wie Eichelhäher und verschiedene Meisenarten zu beobachten. Wie flinke Schatten huschen Eichhörnchen von Baum zu Baum. Sie sind überwiegend tagaktiv und verbringen die meiste Zeit in den Bäumen. Nur zur Futtersuche kommen die possierlichen Nager mit dem markant buschigen Schwanz gelegentlich auf den Boden. Hauptspeise bilden Samen und Früchte sowie andere Pflanzenteile. In seltenen Fällen werden auch Insekten, Eier oder Wildvogelküken verspeist. Die wissenschaftliche Bezeichnung für das Eichhörnchen lautet Sciurus und setzt sich aus den altgriechischen Worten „ska“ für Schatten und „oura“ für Schwanz zusammen. Die Namenskreation leitet sich aus der in der Antike verbreiteten Ansicht her, dass sich die Tiere mit ihrem langen Schweif selbst Schatten spenden können. Im dichten Wald wäre das jedenfalls nicht nötig.