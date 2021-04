Geisterfahrer-Unfall auf A1: Weiteres Todesopfer

Der Geisterfahrer-Unfall auf der A1, der Westautobahn, bei St. Pölten-Süd am Wochenende hat ein drittes Todesopfer gefordert. Eine am Sonntag nach dem Drama ins Wiener Unfallkrankenhaus Meidling eingelieferte 50-jährige Rumänin starb Montag früh dort, wie erst jetzt bekannt wurde. Insgesamt waren fünf Personen teils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, zwei Insassen bereits am Unfallort ihren Verletzungen erlegen.