A1-Unfall: Ein Lenker als Geisterfahrer unterwegs

Gegen 3.30 Uhr kam es in Fahrtrichtung Wien zum folgenschweren Zusammenstoß. Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät, fünf weitere Autoinsassen erlitten teils schwere Verletzungen. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte, dürfte der Lenker eines Autos mit albanischem Kennzeichen von der Raststation Völlerndorf in falscher Richtung auf die A1 aufgefahren sein.