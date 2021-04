Internet-Liebe um 31.000 € betrogen

Viel Geld mit wenigen Klicks stellte das Online-Date dem 37-Jährigen in Aussicht – und gab dazu genaue Anweisungen. Er müsse Bitcoins auf verschiedene Plattformen transferieren und anschließend in eine andere Kryptowährung tauschen. Den so erzielten Gewinn müsse er wieder in Bitcoin umwandeln und auf eine heimische Trading-Plattform überspielen. Doch genau dieser Rücktransfer scheiterte. Die investierten 31.000 Euro sind spurlos verschwunden. Der 37-Jährige erstattete Anzeige.