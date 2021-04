Manuel Neuer setzt voll auf künstliche Intelligenz

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist der beste Torwart im Land? Manuel Neuer! Doch auf seinem Erfolg möchte er sich nicht ausruhen. Der Bayern-Star möchte noch immer über sich hinauswachsen. Nun kaufte er sich in ein vielversprechendes Start-up ein - ein virtueller Fitness-Coach -, nachdem er selbst vom Produkt begeistert war und vor allem in den Lockdowns damit trainiert hat.